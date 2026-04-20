Japón levanta alerta de tsunami tras terremoto de magnitud 7.7

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Un sismo de 7.7 sacudió la costa oriental de Japón, provocó una alerta de tsunami que fue retirada tras registrar olas de apenas 80 cm. Las autoridades evacuaron a 170 mil personas y suspendieron servicios de trenes, mientras que un hombre resultó herido en Aomori.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/04/2026 09:03 AM.
En Internacional y editada el 20/04/2026 09:16 AM.