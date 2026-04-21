Francia abre investigación contra Elon Musk y X por difusión de abuso infantil y deepfakes

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La fiscalía de París citó a Elon Musk y a la exdirectora ejecutiva de X, Linda Yaccarino, para entrevistas voluntarias mientras se indaga la supuesta complicidad de la plataforma en la difusión de imágenes de abuso sexual infantil, deepfakes y negación del Holocausto, además de sospechas de manipulación del valor de sus empresas mediante el chatbot Grok.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/04/2026 08:14 AM.
En Internacional y editada el 21/04/2026 08:16 AM.