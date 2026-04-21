Francia abre investigación contra Elon Musk y X por difusión de abuso infantil y deepfakes

La Fiscalía de París ha citado a Elon Musk y a la exdirectora ejecutiva de X, Linda Yaccarino, para entrevistas voluntarias en el marco de una investigación que aborda la supuesta difusión de material de abuso sexual infantil, deepfakes de contenido sexual explícito y la negación del Holocausto a través de la plataforma X y su chatbot Grok.
Los investigadores franceses iniciaron la pesquisa en enero de 2025 tras recibir denuncias de un legislador que señalaba sesgos algorítmicos en X, los cuales habrían distorsionado un sistema automatizado de procesamiento de datos. La investigación se amplió cuando Grok, desarrollado por xAI y accesible en X, generó imágenes deepfake sexualizadas sin consentimiento y publicaciones que negaban el Holocausto, delito tipificado en Francia.
Entre los cargos que se están evaluando se encuentran la posible complicidad en la posesión y difusión de pornografía infantil, la creación y distribución de deepfakes sexualmente explícitos, la negación de crímenes contra la humanidad y la manipulación de un sistema automatizado como parte de una organización criminal.
La Fiscalía sospecha que la controversia generada por Grok pudo haber sido orquestada deliberadamente para inflar artificialmente el valor de X, xAI y la futura entidad resultante de la fusión entre SpaceX y xAI, programada para su salida a bolsa en junio de 2026. Según la acusación, la difusión de contenido ilícito habría coincidido con una caída de impulso de X, lo que habría motivado la supuesta manipulación.
El Departamento de Justicia de EE. UU. respondió a la solicitud francesa con una carta en la que negó cualquier cooperación, calificando la investigación como un intento de interferir en actividades comerciales estadounidenses y de “enredar” a Estados Unidos en un proceso penal políticamente cargado.
Musk, a través de X, manifestó que la negativa estadounidense “tiene que parar”. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado si Musk y Yaccarino viajarán a París; la Fiscalía indicó que su ausencia no impedirá el avance de la investigación.
Un portavoz de X no respondió a las preguntas de The Associated Press, y la empresa de relaciones públicas de Yaccarino, eMed, tampoco emitió comentarios.
La investigación sigue en curso y se espera que se presenten más testimonios de empleados de X a lo largo de la semana.