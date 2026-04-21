EE.UU. iniciará el reembolso de $166 mil millones de aranceles impugnados a Trump

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Tras la derrota de la administración Trump ante la Corte Suprema, el gobierno de Estados Unidos comenzará a devolver más de 166 mil millones de dólares recaudados por aranceles declarados ilegales. Más de 3 000 empresas, entre ellas FedEx y Costco, ya presentan solicitudes y demandas para recuperar el dinero, aunque solo los importadores que pagaron los gravámenes podrán solicitar el reembolso.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/04/2026 08:46 AM.
En Internacional y editada el 21/04/2026 09:20 AM.