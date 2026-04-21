Martin Scorsese presenta documental íntimo sobre el Papa Francisco en el Vaticano

...

El legendario director neoyorquino estrenó en la Filmoteca Vaticana el documental “Aldeas: el último sueño del Papa Francisco”, que incluye imágenes inéditas de las últimas semanas del pontífice antes de su fallecimiento en abril de 2025. La proyección, de carácter privado, forma parte de los actos conmemorativos del primer aniversario luctuoso del Papa y muestra la visión del líder religioso a través de comunidades de África, Asia y Europa.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/04/2026 08:27 AM.
En Internacional y editada el 21/04/2026 08:30 AM.