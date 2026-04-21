Trump afirma que no levantará el bloqueo a Irán sin un acuerdo

El mandatario estadounidense, Donald Trump, reiteró que el bloqueo impuesto por EE. UU. a los puertos de Irán permanecerá vigente hasta que se logre un acuerdo con el gobierno iraní. La declaración se realizó en medio de la incertidumbre que envuelve la ronda de negociaciones prevista para el martes en Islamabad, la cual aún no cuenta con confirmación oficial de ninguna de las partes.
El anuncio de Trump se produce tras el incidente del domingo, cuando fuerzas estadounidenses abrieron fuego y abordaron un carguero iraní en el Golfo Pérsico, generando una escalada de tensiones y acusaciones cruzadas. Desde Teherán, el régimen iraní ha calificado la acción como una violación de la soberanía y ha señalado las “contradicciones” de la política estadounidense.
Mientras tanto, la administración de Trump confirmó que Israel y Líbano retomarán conversaciones el jueves, lo que añade más complejidad al panorama geopolítico de la región.
Pakistán, por su parte, se muestra dispuesto a acoger la posible reunión entre Washington e Irán, aunque la tregua que había sido anunciada para el miércoles está programada a expirar, dejando en el aire la viabilidad del encuentro.
En resumen, la postura firme de Trump de no levantar el bloqueo sin un acuerdo concreto mantiene la presión sobre Irán y subraya la falta de claridad en las negociaciones, mientras los actores regionales continúan con sus propias agendas diplomáticas.