Trump afirma que no levantará el bloqueo a Irán sin un acuerdo

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El presidente de EE. UU., Donald Trump, declaró que mantendrá el bloqueo a los puertos iraníes hasta que Washington alcance un acuerdo con Teherán, pese a la incertidumbre que rodea la posible reunión bilateral en Islamabad.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/04/2026 08:09 AM.
En Internacional y editada el 21/04/2026 08:12 AM.