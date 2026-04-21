Trump elogia a Tim Cook y lo sitúa por encima de Steve Jobs

El mandatario estadounidense, Donald Trump, elogió este martes la trayectoria de Tim Cook al frente de Apple, asegurando que la compañía tecnológica ha alcanzado resultados superiores a los que habría logrado si Steve Jobs continuara como director ejecutivo.
En una publicación de su red social Truth Social, Trump describió a Cook como un “líder extraordinario” y recordó la estrecha relación que ambos mantuvieron desde una llamada telefónica en 2017, cuando el ejecutivo de Apple solicitó ayuda gubernamental para resolver un problema corporativo “importante”. El expresidente afirmó haber intervenido “de manera rápida y eficaz”, lo que, según él, marcó el inicio de una “relación larga y muy grata”.
Trump también recordó el apodo “Tim Apple”, popularizado por él durante un encuentro oficial, y destacó la capacidad de Cook para gestionar intereses complejos sin recurrir a consultores externos.
El reconocimiento llega en un momento de transición para Apple, luego de que la compañía anunciara ayer la salida de Cook del cargo de director ejecutivo. A partir del 1 de septiembre, Cook asumirá la presidencia del consejo de administración, mientras que John Ternus será el nuevo CEO.
Durante la década de 2010, bajo la dirección de Cook, Apple se consolidó como la empresa más valiosa del mundo, superando a sus competidores y ampliando su ecosistema de productos y servicios.