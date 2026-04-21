Trump elogia a Tim Cook y lo sitúa por encima de Steve Jobs

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El expresidente de EE. UU., Donald Trump, calificó a Tim Cook de “líder extraordinario” y afirmó que Apple ha obtenido mejores resultados bajo su mando que bajo el legado de Steve Jobs, en un mensaje publicado en Truth Social tras conocerse la renuncia de Cook.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/04/2026 01:00 PM.
En Internacional y editada el 21/04/2026 02:24 PM.