Irán dispara contra buques en el estrecho de Ormuz y complica la diplomacia EE.UU.

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La Guardia Revolucionaria iraní atacó dos embarcaciones en el estrecho de Ormuz, lo que dificulta los intentos de Estados Unidos e Irán de retomar conversaciones en Pakistán y eleva la tensión sobre el paso estratégico del petróleo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/04/2026 11:26 AM.
En Internacional y editada el 22/04/2026 11:34 AM.