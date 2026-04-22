El Pentágono anuncia la remoción inmediata del secretario de la Marina de EE. UU.

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El Departamento de Defensa de Estados Unidos informó que el secretario de la Marina, John C. Phelan, dejará su cargo de forma inmediata, siendo sustituido por el subsecretario Hung Cao como titular interino. La decisión se produce en medio de una serie de destituciones de altos mandos militares impulsadas por la administración Trump.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/04/2026 04:29 PM.
En Internacional y editada el 22/04/2026 04:45 PM.