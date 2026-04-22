El Pentágono anuncia la remoción inmediata del secretario de la Marina de EE. UU.

El Departamento de Guerra de EE. UU. anunció este miércoles 22 de abril la remoción del secretario de la Marina, John C. Phelan, quien abandonará su cargo de manera inmediata. La información fue difundida por el vocero del Pentágono, Sean Parnell, a través de un comunicado publicado en las redes oficiales del Departamento.
Según el comunicado, Phelan será reemplazado temporalmente por el subsecretario de la Marina, Hung Cao, quien asumirá la posición de secretario interino mientras se define un nombramiento definitivo.
La dimisión de Phelan se produce apenas un día después de que el funcionario se dirigiera a una multitud de marineros y profesionales del sector en la conferencia anual de la Armada en Washington, donde presentó su agenda y respondió a preguntas de la prensa.
Esta medida se enmarca dentro de una serie de destituciones de altos mandos militares que ha llevado a cabo la administración del presidente Donald Trump. La última fue la del jefe del Estado Mayor del Ejército, Randy George, quien fue obligado a renunciar el 2 de abril a instancias del secretario de Guerra, Pete Hegseth. En febrero de 2025, el presidente también removió al presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Charles Q. Brown, sin ofrecer explicaciones públicas.
Los legisladores demócratas han expresado su preocupación por la posible politización de las fuerzas armadas, tradicionalmente consideradas neutrales. El secretario de Guerra, Hegseth, ha defendido la decisión, argumentando que el presidente tiene la facultad de “elegir a los líderes que desea”.
Hasta el momento, no se ha divulgado la causa específica de la destitución de Phelan. El Departamento de Defensa agradeció al exsecretario por su servicio a la Marina y a la nación, y manifestó su deseo de “continuar con la misión de la Armada bajo el liderazgo interino de Hung Cao”.