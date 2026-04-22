EE.UU. crea el Comando de Guerra Autónoma del SOUTHCOM para combatir el narcotráfico y desastres

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El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) estableció el nuevo Southcom Autonomous Warfare Command (SAWC), un mando dedicado a plataformas autónomas, IA y sistemas no tripulados, con el objetivo de reforzar la Estrategia de Seguridad Nacional, desarticular redes narcoterroristas y responder a emergencias naturales en la región.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/04/2026 09:13 AM.
En Internacional y editada el 22/04/2026 09:41 AM.