EE.UU. crea el Comando de Guerra Autónoma del SOUTHCOM para combatir el narcotráfico y desastres

El Comando Sur de EE.UU. (SOUTHCOM) anunció la creación del Southcom Autonomous Warfare Command (SAWC), una unidad dedicada al empleo de plataformas y sistemas autónomos, semiautónomos y no tripulados para enfrentar amenazas estratégicas en América Latina y el Caribe.
El mando, impulsado por el comandante del SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan, se alinea con las prioridades de la Estrategia de Seguridad Nacional del presidente de los Estados Unidos y con la Estrategia de Defensa Nacional del secretario de Guerra. Su misión incluye:
Durante una audiencia ante el Comité de Servicios Armados en marzo, el general reiteró que el SAWC colaborará estrechamente con aliados y socios regionales para “promover objetivos comunes, como desarticular y debilitar las redes narcoterroristas y de cárteles, y responder a crisis causadas por desastres naturales a gran escala”.
El nuevo mando busca, además, fortalecer la cooperación en materia de seguridad regional, facilitando la interoperabilidad entre fuerzas militares, policiales y de emergencia de los países de la zona, y garantizando una respuesta rápida y coordinada ante cualquier contingencia.
Con la puesta en marcha del SAWC, EE.UU. pretende consolidar su presencia tecnológica y operativa en la región, ofreciendo a sus aliados herramientas avanzadas para enfrentar desafíos que van desde el narcotráfico hasta los desastres naturales.