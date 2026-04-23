Tiroteo en el Mall of Louisiana deja al menos 10 heridos y mantiene a los tiradores prófugos

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Un tiroteo dirigido en el área de comida del Mall of Louisiana, en Baton Rouge, dejó un saldo preliminar de diez personas heridas. Las autoridades locales y estatales condenan el ataque y continúan la búsqueda de los responsables.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/04/2026 02:39 PM.
En Internacional y editada el 23/04/2026 03:08 PM.