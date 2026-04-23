Tiroteo en el Mall of Louisiana deja al menos 10 heridos y mantiene a los tiradores prófugos

Un tiroteo se registró alrededor de las 13:22 horas en el área de comida del Mall of Louisiana, dejando al menos diez personas heridas, según informó el gobernador Jeff Landry a través de sus redes sociales.
De acuerdo con la policía de la ciudad, el ataque fue dirigido: dos grupos de personas comenzaron una discusión que derivó en un intercambio de disparos. El jefe de policía, Thomas Morse Jr., señaló que la situación ya no se considera un "tirador activo", pero que los agresores siguen prófugos.
El gobernador Landry condenó enérgicamente el hecho y ordenó a las autoridades correspondientes atender la emergencia. Asimismo, el presidente municipal de Baton Rouge, Sid Edwards, y la fiscal general del estado, Liz Murrill, reiteraron la necesidad de evitar el área mientras se llevan a cabo las investigaciones y labores de rescate.
El Departamento de Policía de Baton Rouge emitió un comunicado a las 14:30 horas indicando que no se habían realizado arrestos y que la investigación continúa en curso. La fiscalía del distrito, Hillar Moore, también está monitoreando el caso y ha pedido a la población que se mantenga alejada del centro comercial.
Las autoridades locales y federales siguen trabajando de manera coordinada para identificar a los responsables y esclarecer los motivos del ataque. Se espera que se publiquen más detalles a medida que avance la investigación.