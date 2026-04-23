Trump ordena destruir toda embarcación sospechosa de minar el estrecho de Ormuz

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El presidente de EE. UU., Donald Trump, declaró que la Armada atacará cualquier pequeña nave que pueda estar colocando minas en el estrecho de Ormuz y que se intensificarán las operaciones de desminado. Además, criticó a Irán por no saber quién es su líder y mantuvo el bloqueo naval hasta lograr un acuerdo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/04/2026 08:59 AM.
En Internacional y editada el 23/04/2026 09:08 AM.