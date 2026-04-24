Israel se declara listo para reanudar la guerra contra Irán y aguarda autorización de EE. UU.

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El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció el 23 de abril que el país está preparado para lanzar un nuevo ataque contra Irán, pero espera la “luz verde” de Estados Unidos antes de actuar. La declaración se produce tras la muerte del líder supremo iraní en febrero y la extensión indefinida del alto el fuego entre EE. UU. e Irán, mientras la región sigue sumida en incertidumbre y tensiones con Líbano y Hezbolá.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/04/2026 08:34 AM.
En Internacional y editada el 24/04/2026 09:23 AM.