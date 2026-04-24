Israel se declara listo para reanudar la guerra contra Irán y aguarda autorización de EE. UU.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, afirmó este jueves 23 de abril que su país está preparado para reanudar la guerra contra Irán y que espera la autorización de Estados Unidos para “devolver a Irán a la Edad de Piedra”.
El anuncio se produce después del ataque conjunto de EE. UU. e Israel del 28 de febrero, que acabó con la vida del líder supremo iraní, Alí Jamenei. Su hijo, designado sucesor, aún no ha aparecido en público, lo que alimenta especulaciones sobre su estado de salud y su capacidad para liderar.
El presidente estadounidense, Donald Trump, extendió indefinidamente el alto el fuego entre EE. UU. e Irán el 21 de abril, medida que entró en vigor el 8 de abril para permitir conversaciones con Teherán. Sin embargo, las negociaciones en Pakistán permanecen en suspenso.
Mientras tanto, la tregua entre Israel y Líbano se ha roto. Las conversaciones mediadas por EE. UU. no lograron un acuerdo para prolongar el cese de hostilidades, lo que reavivó los temores de nuevos enfrentamientos entre Israel y Hezbolá en el sur libanés.
El conflicto en Oriente Medio ha dejado miles de fallecidos, principalmente en Irán y el Líbano, y sigue desestabilizando la economía global. La falta de consenso en Washington mantiene la región en un estado de alta incertidumbre, mientras se intensifican los preparativos militares y diplomáticos.