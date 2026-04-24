Milei anuncia su intención de buscar la reelección en 2027 pese a crecientes escándalos

El presidente de la República Argentina, el economista liberal Javier Milei, anunció este jueves 23 de abril que su objetivo es postularse nuevamente en los comicios presidenciales de 2027. El dirigente de la coalición de ultraderecha La Libertad Avanza, que asumió la presidencia en diciembre de 2023, reiteró su compromiso con la política de ajuste fiscal que ha implementado desde su llegada al poder.
En la misma intervención, Milei minimizó el desempeño económico de febrero, pese a los últimos datos oficiales que indican una desaceleración de la actividad. La medida no ha sido suficiente para contrarrestar la creciente percepción negativa de su gestión, según diversas encuestas recientes que registran un aumento en la desaprobación popular.
El deterioro de la imagen del mandatario se ve agravado por el escándalo que envuelve a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La justicia investiga la compra de propiedades y los viajes de lujo realizados por la familia Adorni, lo que ha generado críticas tanto dentro como fuera del Congreso. A pesar de ello, Milei mantuvo a Adorni en su cargo y anunció que lo acompañará al Parlamento el miércoles 29 de abril, cuando el jefe de Gabinete presente el informe de gestión gubernamental ante la Cámara de Diputados.
Paralelamente, la fiscal federal Alejandra Mángano solicitó al juez Daniel Rafecas el archivo de la denuncia penal contra Bettina Angeletti, esposa de Adorni, por un viaje a Estados Unidos en marzo que se realizó a bordo de un avión oficial de la comitiva presidencial. La petición se basa en la supuesta inexistencia de delito, aunque la investigación sigue abierta.
El conjunto de estos factores —la caída en la popularidad, las investigaciones judiciales y la polémica sobre el uso de recursos estatales— plantea un escenario complejo para Milei, quien sin embargo mantiene su intención de competir por un segundo mandato en 2027.