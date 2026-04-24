Milei anuncia su intención de buscar la reelección en 2027 pese a crecientes escándalos

...

El presidente argentino Javier Milei confirmó que aspira a un segundo mandato en las elecciones de 2027, mientras su gobierno enfrenta una caída en la popularidad y una serie de investigaciones judiciales que involucran a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a la esposa de este, Bettina Angeletti.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/04/2026 09:15 AM.
En Internacional y editada el 24/04/2026 09:27 AM.