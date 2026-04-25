Gobierno de Trump propone revivir el pelotón de fusilamiento en EE. UU.

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El Departamento de Justicia de EE. UU., bajo la administración de Donald Trump, amplía los métodos de pena de muerte federales, incluyendo el pelotón de fusilamiento, la electrocución y el gas letal, tras la suspensión de ejecuciones que había impuesto el presidente Joe Biden.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/04/2026 10:53 AM.
En Internacional y editada el 25/04/2026 12:17 PM.