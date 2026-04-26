Explota coche bomba frente a comisaría en Dunmurry sin causar víctimas

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Un artefacto improvisado detonó mientras la policía evacuaba viviendas en Dunmurry, al norte de Belfast, en un intento de socavar los Acuerdos de Viernes Santo de 1998. No se registraron heridos, pero el ataque evidencia la persistencia de grupos disidentes republicanos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/04/2026 10:21 PM.
En Internacional y editada el 26/04/2026 10:39 PM.