Desalojo de Trump y la primera dama tras tiroteo en cena de corresponsales de la Casa Blanca

En la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, celebrada en el Hotel Hilton, se produjo un tiroteo que forzó la evacuación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de la primera dama, Melania Trump.
El incidente se desencadenó cuando el equipo de seguridad del presidente recibió una alerta sobre disparos en el recinto. Minutos después, el Servicio Secreto descendió a Trump y a la primera dama por unas escaleras de emergencia y los trasladó a un área segura mientras los agentes se desplegaban en la sala de banquetes.
Las imágenes televisivas mostraron a los agentes del Servicio Secreto rodeando el salón, mientras cientos de periodistas y asistentes se agachaban bajo las mesas. El periodista de EFE presente en el evento informó que el salón pasó a ser "el escenario de un crimen" y que se solicitó a los presentes abandonar el lugar.
Según fuentes oficiales, no se reportaron heridos. El tirador fue detenido poco después del tiroteo. En sus redes sociales, el presidente Trump comunicó que el agresor había sido aprehendido y que, de ser posible, el evento continuaría.
Este hecho marca la primera vez que el presidente Trump asiste a la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca, y subraya la creciente preocupación por la seguridad en eventos oficiales en la capital estadounidense.