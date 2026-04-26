Desalojo de Trump y la primera dama tras tiroteo en cena de corresponsales de la Casa Blanca

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Durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, celebrada el 25 de abril en el Hotel Hilton de Washington, se registró un tiroteo que obligó al Servicio Secreto a evacuar al presidente Donald Trump, a la primera dama Melania y a los invitados.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/04/2026 08:14 AM.
En Internacional y editada el 26/04/2026 08:40 AM.