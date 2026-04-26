Identifican al tirador detenido en la cena de corresponsales de la Casa Blanca

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Un hombre de 31 años, originario de Torrance, California, fue arrestado tras disparar contra la cena de corresponsales del presidente Donald Trump en el Washington Hilton; el evento fue evacuado y reprogramado.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/04/2026 08:16 AM.
En Internacional y editada el 26/04/2026 08:41 AM.