Identifican al tirador detenido en la cena de corresponsales de la Casa Blanca

Las autoridades estadounidenses detuvieron a Cole Thomas Allen, de 31 años y residente de Torrance, California, como presunto responsable de una serie de disparos que interrumpieron la cena de corresponsales de la Casa Blanca, donde se encontraba el presidente Donald Trump.
El tiroteo ocurrió fuera del salón de baile del Washington Hilton, provocando la evacuación inmediata del recinto y la cancelación del programa previsto. Testigos reportaron entre cinco y ocho disparos, y un agente del Servicio Secreto recibió un disparo en su chaleco antibalas, aunque se encuentra estable.
En conferencia de prensa, el presidente Trump calificó al agresor de "un loco" que actuó solo y describió el episodio como una muestra de "lo mejor y lo peor" de Estados Unidos.
El Servicio Secreto, la Guardia Nacional y otras fuerzas de seguridad acordonaron el área, mientras helicópteros sobrevolaban el hotel. Entre los asistentes al evento se encontraban el vicepresidente JD Vance, el secretario de Defensa Pete Hegseth, el secretario de Estado Marco Rubio y varios dirigentes del gobierno de Trump, además de cientos de periodistas y celebridades.
El salón de banquetes, que albergaba a los corresponsales y a la élite política, será reprogramado una vez concluida la investigación. Las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios para esclarecer los motivos del ataque.