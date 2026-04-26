Tiroteo en el Hospital Swedish de Chicago deja un policía muerto y otro gravemente herido

Un tiroteo ocurrido alrededor de las 10:50 a.m. en el Hospital Swedish de Endeavor Health dejó como saldo la muerte de un oficial de la Policía de Chicago y heridas graves a otro compañero. Las autoridades confirmaron que el agresor, cuya identidad no ha sido revelada, fue detenido después de ser escoltado por la policía dentro del edificio.
Según informó el superintendente de la Policía de Chicago, Larry Snelling, el agente fallecido tenía 38 años y diez años de servicio, mientras que el herido contaba con 57 años y 21 años en la corporación. Los nombres de los policías no fueron divulgados para garantizar que sus familias fueran notificadas adecuadamente.
El hospital declaró que, tras el incidente, se activó el protocolo de confinamiento, manteniendo a pacientes y personal a salvo. Un individuo bajo custodia fue llevado al departamento de emergencias para recibir atención médica y fue revisado con detector al ingresar, según una publicación en la página oficial de Facebook del centro.
El sospechoso, bajo custodia policial, habría disparado contra los agentes mientras intentaba abandonar el edificio. Posteriormente, fue aprehendido sin que se reportaran más víctimas.
Las autoridades locales anunciaron que la investigación sigue en curso y que, por el momento, no se pueden proporcionar más detalles. La ciudad de Chicago reiteró que brinda servicios de apoyo en salud mental a sus policías para que puedan desempeñar sus funciones de manera segura.
Se espera que la Oficina del Fiscal del Condado de Cook emita cargos contra el detenido en los próximos días.