Tiroteo en el Hospital Swedish de Chicago deja un policía muerto y otro gravemente herido

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Un sospechoso abrió fuego dentro del Hospital Swedish de Endeavor Health en Chicago el sábado 25 de abril, matando a un agente de la policía y hiriéndolo gravemente a otro. El autor del ataque fue detenido tras una breve persecución dentro del centro médico.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/04/2026 08:13 AM.
En Internacional y editada el 26/04/2026 08:36 AM.