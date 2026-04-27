Acusan formalmente a Cole Tomas Allen por intento de asesinato contra el presidente Donald Trump

Cole Tomas Allen, de 31 años y originario de Torrance, California, compareció ante un tribunal federal para enfrentar cargos por intento de asesinato contra el presidente Donald Trump, tras el intento de irrupción armado en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca el sábado pasado.
Según la Fiscalía, Allen ingresó al evento portando armas de fuego y cuchillos, logró evadir la barrera de seguridad y fue detenido tras un tiroteo que obligó a la evacuación inmediata del presidente y de los invitados, quienes se agacharon bajo las mesas. Un agente del Servicio Secreto recibió un disparo en su chaleco antibalas, pero se espera su recuperación completa.
Los cargos presentados contra Allen incluyen intento de asesinato del presidente, transporte interestatal de arma de fuego y municiones, y disparo de arma de fuego durante la comisión de un delito violento. El acusado no se declaró culpable ni inocente durante la audiencia.
Los fiscales señalaron que, minutos antes del ataque, Allen envió un mensaje a familiares describiéndose como un “Asesino Federal Amistoso”, haciendo referencias al presidente sin nombrarlo directamente y aludiendo a agravios contra el gobierno de Trump. Dichos escritos, junto con publicaciones en redes sociales y entrevistas familiares, están siendo analizados como posible evidencia del estado mental del sospechoso.
Allen viajó en tren desde California a Chicago y luego a Washington, donde se hospedó en el hotel donde se realizó la cena. El secretario de Justicia interino, Todd Blanche, confirmó que el sospechoso posee una alta formación académica y ha trabajado como tutor y desarrollador aficionado de videojuegos, además de desempeñarse a tiempo parcial en una empresa de asesoría de admisiones universitarias durante los últimos seis años.
El presidente Trump, a través de su cuenta oficial de Twitter, elogió la rapidez y profesionalismo de los agentes de seguridad que neutralizaron la amenaza, describiendo el suceso como "casi un borrón" en la cinta de seguridad.
El caso continuará bajo la jurisdicción federal y se espera que se presenten más pruebas durante el proceso judicial.