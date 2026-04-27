Acusan formalmente a Cole Tomas Allen por intento de asesinato contra el presidente Donald Trump

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El sospechoso de 31 años, Cole Tomas Allen, compareció ante un tribunal federal en Washington y fue acusado de intento de asesinato contra el presidente Donald Trump, además de varios delitos relacionados con armas de fuego, tras el intento de irrumpir en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca el pasado sábado.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/04/2026 12:12 PM.
En Internacional y editada el 27/04/2026 12:44 PM.