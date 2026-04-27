Ataque con explosivos en la Panamericana del Cauca deja 20 muertos

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Un cilindro cargado con explosivos, presuntamente lanzado por disidentes de las FARC, detonó en la vía Panamericana, municipio de Cajibío (Cauca), matando a 20 civiles –15 mujeres y 5 hombres– y destruyendo 15 vehículos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/04/2026 08:37 AM.
En Internacional y editada el 27/04/2026 09:04 AM.