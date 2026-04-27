Ataque con explosivos en la Panamericana del Cauca deja 20 muertos

20 personas fallecieron tras la explosión de un cilindro cargado con explosivos en la vía Panamericana, en el punto conocido como El Túnel, del municipio de Cajibío, Cauca. Según el Ejército colombiano, el atentado fue perpetrado por disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Las víctimas, todas mayores de edad, son 15 mujeres y 5 hombres. Hasta el momento se han identificado 15 cuerpos; los restos de los cinco restantes continúan bajo proceso de identificación por parte de Medicina Legal.
El explosivo impactó un autobús y provocó la destrucción de otros 15 vehículos que transitaban por la carretera, además de dañar un tramo de la vía. Autoridades locales y nacionales condenaron el ataque, señalando un recrudecimiento de la violencia en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, regiones históricamente afectadas por la presencia de grupos armados ilegales.
La Vía Panamericana, la carretera más larga del mundo con más de 30,000 km, conecta América del Norte y del Sur. En México, el tramo mexicano fue el primero de Latinoamérica en completarse, financiado íntegramente por el gobierno mexicano y reconocido como Carretera Panamericana en la V Conferencia Internacional de los Estados Americanos (1923). Sin embargo, la ruta sigue incompleta en el Tapón de Darién, una zona de selva montañosa entre Panamá y Colombia que impide su continuidad.
El Ejército reiteró que continuará con las operaciones de seguridad en la zona y que se reforzarán los esfuerzos para proteger a la población civil y garantizar la libre circulación en la Panamericana.