Embajada de México alerta a sus compatriotas tras sismo de 6.1 en Hokkaido, Japón

Un sismo de magnitud 6.1, con epicentro en el sur de la isla de Hokkaido a 80 km de profundidad, sacudió la región a las 5:30 a.m. hora local, generando temblores perceptibles en ciudades como Sapporo y Hakodate. La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) y el Servicio Geológico de EE. UU. confirmaron la magnitud y descartaron la emisión de alerta de tsunami, aunque mantuvieron vigilancia intensiva por posibles réplicas durante las próximas 48 horas.
En medio de la alerta por un posible megaterremoto de más de 8.0 grados emitida días antes, la Embajada de México en Japón utilizó sus redes sociales para informar a la comunidad mexicana que reside o se encuentra de visita en el país. El mensaje enfatizó la necesidad de acatar las instrucciones de las autoridades locales, mantenerse informados a través de los canales oficiales y estar preparados para cualquier eventualidad.
Para emergencias, la embajada puso a disposición el número telefónico de emergencia (+81) 80‑9980‑8022, operativo las 24 horas del día.
El temblor provocó la suspensión preventiva del tren de alta velocidad (Shinkansen) para inspeccionar las vías, pero no se reportaron daños estructurales graves. Las centrales nucleares de la zona, incluida la planta de Tomari, continúan operando sin anomalías, aunque bajo vigilancia constante.
Expertos señalan que el sismo forma parte de una serie de movimientos sísmicos que reflejan la inestabilidad acumulada en la Fosa de Japón y las Islas Kuriles, una de las áreas con mayor potencial destructivo del planeta. Tras el temblor de magnitud 7.7 frente a la prefectura de Iwate, seis días antes, el gobierno japonés reforzó los protocolos de emergencia en las prefecturas costeras y exhortó a la población a revisar rutas de evacuación y suministros.
La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, expresó su solidaridad con los afectados y reiteró el compromiso del país con la seguridad ciudadana, en un contexto en que la violencia reciente en Washington, EE. UU., también ha captado la atención internacional.
La Embajada de México continuará monitoreando la situación y brindará actualizaciones a través de sus canales oficiales.