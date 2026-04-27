Embajada de México alerta a sus compatriotas tras sismo de 6.1 en Hokkaido, Japón

...

Un temblor de magnitud 6.1 sacudió el norte de Japón el 26 de abril de 2026. La Embajada de México en Tokio emitió un comunicado en redes sociales para que los mexicanos en el país sigan las indicaciones de las autoridades locales y utilicen la línea de emergencia 24 horas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/04/2026 08:29 AM.
En Internacional y editada el 27/04/2026 08:31 AM.