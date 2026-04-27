Princesa Leonor iniciará estudios de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid

La Casa Real confirmó este lunes que la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, será alumna de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), una de las instituciones públicas más prestigiosas de la Comunidad de Madrid. La joven iniciará sus estudios de Licenciatura en Ciencias Políticas en el otoño de 2026, una vez concluida su formación militar de tres años en las academias del Ejército de Tierra, la Armada y la Academia General del Aire.
Leonor presentó su solicitud a través del proceso de admisión temprana, destinado a estudiantes que han obtenido el Bachillerato Internacional fuera de España, como es su caso tras cursar el UWC Atlantic College en Gales. Según fuentes de la Casa Real, la princesa cuenta con un expediente académico sobresaliente y notas “brillantes” en su paso por las academias militares, lo que le permitió ser aceptada en la UC3M.
El calendario universitario se ajustará a los compromisos institucionales de la heredera, de la misma forma que durante su etapa de bachillerato y los tres años de formación militar. La Casa Real señaló que el rey Felipe VI informó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la decisión, subrayando que Leonor estudiará como cualquier otro alumno, “una más”.
El antecedente familiar muestra que el propio rey Felipe VI cursó la Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid entre 1988 y 1993, complementando su formación con asignaturas de Ciencias Económicas y Empresariales. Por su parte, la infanta Sofía, hermana menor de Leonor, continuará sus estudios de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College, con etapas académicas en Lisboa, París y Berlín.