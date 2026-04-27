Princesa Leonor iniciará estudios de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid

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La heredera al trono español, Leonor de Borbón, ha sido admitida en la Universidad Pública Carlos III de Madrid para cursar la Licenciatura en Ciencias Políticas a partir del próximo otoño, tras concluir su formación militar de tres años.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/04/2026 10:04 AM.
En Internacional y editada el 27/04/2026 10:23 AM.