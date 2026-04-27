Trump rechaza acusaciones del manifiesto del tirador en entrevista y confronta a conductora de CBS

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El expresidente Donald Trump desmintió en una entrevista que el tirador Cole Thomas Allen lo considerara un objetivo, y criticó a la conductora de CBS por leer fragmentos del manifiesto. El agresor, detenido en la gala de la Casa Blanca en Washington, enfrentará cargos federales por uso de arma y agresión a un agente.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/04/2026 10:01 AM.
En Internacional y editada el 27/04/2026 10:25 AM.