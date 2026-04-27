Trump rechaza acusaciones del manifiesto del tirador en entrevista y confronta a conductora de CBS

En una entrevista concedida a la cadena CBS, el expresidente Donald Trump rechazó rotundamente las acusaciones contenidas en el manifiesto del tirador Cole Thomas Allen, quien intentó irrumpir en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en el Washington Hilton. Trump calificó al agresor de "muy perturbado" y afirmó que nunca fue señalado como objetivo en el documento de 1,052 palabras.
Durante la entrevista, Trump confrontó a la conductora Nora O’Donell, quien había leído fragmentos del manifiesto en televisión nacional, diciendo: "Deberían avergonzarse de leer eso, porque yo no soy nada de lo que describen". El presidente también señaló que los elementos de seguridad del hotel no estaban entre los objetivos del tirador, a menos de que le dispararan, y que la Guardia Nacional ni la policía del Capitolio fueron mencionados como blancos.
El fiscal general interino de EE. UU., Todd Blanche, confirmó que la investigación preliminar indica que el agresor tenía como objetivo a miembros del gobierno. Allen, de 31 años, originario de Torrance, California, y egresado del Instituto Tecnológico de California (CalTech), portaba dos armas de fuego y varios cuchillos. Un agente del Servicio Secreto resultó herido, aunque su chaleco antibalas le salvó la vida.
Tras el tiroteo, agentes del Servicio Secreto evacuaron a Trump y a la primera dama Melania del escenario. Allen fue detenido antes de ingresar al salón y comparecerá ante la justicia el lunes, enfrentando cargos por uso de arma de fuego durante un delito violento y agresión a un agente federal.
El caso sigue bajo investigación y se espera que se revelen más detalles sobre la motivación del tirador y la posible difusión previa del manifiesto a sus familiares, quienes habrían alertado a las autoridades.