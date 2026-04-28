Trump exige a ABC el despido inmediato de Jimmy Kimmel por broma contra Melania

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El expresidente Donald Trump pidió que la cadena ABC elimine al conductor Jimmy Kimmel tras un monólogo que consideró un llamado a la violencia contra la primera dama. Melania Trump también condenó la pieza, mientras la Casa Blanca atribuye a un sospechoso un intento de asesinato contra el presidente.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/04/2026 08:11 AM.
En Internacional y editada el 28/04/2026 08:12 AM.