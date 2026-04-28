Trump exige a ABC el despido inmediato de Jimmy Kimmel por broma contra Melania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió que la cadena ABC despida de inmediato al conductor de "Jimmy Kimmel Live!", a quien acusó de haber realizado un "despreciable llamado a la violencia" contra la primera dama, Melania Trump. La petición se produce después de que Kimmel, en su programa del jueves pasado, presentara una parodia del discurso de la Casa Blanca que incluía referencias a la familia Trump.
Melania Trump, quien rara vez se pronuncia en público, reaccionó en la red social X calificando la intervención del humorista de "retórica de odio y violencia" y asegurando que sus palabras "no son humor". La primera dama señaló que el monólogo profundiza la "enfermedad política" del país.
La Casa Blanca vinculó el ataque a la cena de corresponsales del 24 de junio, donde un hombre armado intentó irrumpir con la intención de asesinar a Donald Trump y a altos funcionarios. El incidente se dio en el mismo día en que Kimmel emitió su segmento.
El pedido de Trump fue respaldado por James Blair, alto funcionario de la Casa Blanca, quien denunció que los comentarios de Kimmel buscaban "legitimar la violencia política". La demanda de Trump se produce en medio de su campaña de reelección, a pocos meses de cumplir 80 años, convirtiéndose en el presidente de mayor edad en la historia de EE. UU.
ABC, propiedad de Disney, inicialmente retiró del aire a Kimmel, pero restableció su programa una semana después tras críticas que calificaron la medida de censura. El caso reaviva el debate sobre los límites de la sátira política y la responsabilidad de los medios frente a la polarización.