Trump recibe al rey Carlos III en la Casa Blanca y comenta su posible parentesco

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El presidente de EE. UU., Donald Trump, acogió al monarca británico Carlos III en la Casa Blanca, resaltó un vínculo genealógico de décimo quinto grado y expresó su admiración por la realeza, mientras la visita estatal avanza entre tensiones diplomáticas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/04/2026 04:31 PM.
En Internacional y editada el 29/04/2026 08:15 AM.