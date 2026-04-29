Ataques israelíes en el sur del Líbano dejan ocho muertos y varios heridos pese a la tregua

...

El Ministerio de Salud libanés confirmó ocho fallecidos, entre ellos rescatistas, y varios heridos tras los bombardeos israelíes del 28 de abril, a pesar del alto al fuego vigente desde el 17 de abril.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/04/2026 10:01 AM.
En Internacional y editada el 29/04/2026 10:40 AM.