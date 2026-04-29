Ataques israelíes en el sur del Líbano dejan ocho muertos y varios heridos pese a la tregua

El Ministerio de Salud del Líbano informó que los ataques aéreos israelíes del martes 28 de abril mataron a ocho personas, entre ellas tres rescatistas de la Defensa Civil, y dejaron heridos a dos soldados libaneses en el sur del país, a pesar del alto al fuego que rige desde el 17 de abril.
El Ejército israelí, por su parte, anunció la destrucción de una extensa red de túneles de Hezbolá, utilizada por combatientes de élite del grupo proiraní en la zona fronteriza. Israel lleva operando en el sur libanés desde principios de marzo, enviando tropas para confrontar al grupo militante respaldado por Irán.
En otro incidente, el Ministerio de Salud añadió que dos personas más fallecieron y trece resultaron heridas en la localidad de Jebchit, también en el sur del Líbano. El Ejército libanés confirmó que dos de sus soldados resultaron heridos tras un ataque hostil israelí contra una patrulla, marcando la primera vez que la fuerza armada libanesa reporta bajas desde el inicio de la tregua.
El alto al fuego, aunque sin un acuerdo definitivo en Washington, fue prorrogado por tres semanas para evitar una escalada inmediata del conflicto. Sin embargo, las negociaciones siguen estancadas por diferencias sobre la retirada militar israelí y las garantías de seguridad en la frontera.
Hezbolá ha rechazado incorporarse al acuerdo y mantiene su enfrentamiento con Israel, mientras el gobierno libanés insiste en recuperar el control total de su territorio. La región permanece en tensión y cualquier nuevo incidente podría reactivar el conflicto.