Embajador de EE. UU. advierte que no habrá impunidad para funcionarios sinaloenses

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reiteró este miércoles que la corrupción de funcionarios sinaloenses vinculada al crimen organizado será objeto de investigación y procesamiento en los casos en que la jurisdicción estadounidense sea competente. La declaración se dio después de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentara una acusación federal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y varios exfuncionarios estatales por presuntos lazos con el Cártel del Pacífico.
En un comunicado oficial, Johnson subrayó que el combate a la corrupción y a las redes criminales transnacionales constituye una prioridad compartida entre ambos países. Señaló que los compromisos bilaterales buscan fortalecer la transparencia, el cumplimiento de la ley y el Estado de derecho, y que la cooperación continuará enfocada en el fortalecimiento institucional y la seguridad en la frontera.
El diplomático precisó que, aunque no puede comentar los detalles específicos de las imputaciones ni el desarrollo del proceso judicial en curso, las investigaciones seguirán su curso conforme a las atribuciones legales de las autoridades estadounidenses. Añadió que cualquier acto de corrupción que facilite la operación de organizaciones criminales será perseguido sin importar el nivel o cargo de los implicados.
La advertencia se produce en medio de la respuesta del gobernador Rocha Moya, quien, a través de su cuenta de X, negó rotundamente cualquier vínculo con integrantes del Cártel del Pacífico. Rocha Moya aseguró que los señalamientos de la Fiscalía de Nueva York carecen de fundamento y que demostrará su falsedad a medida que avance el proceso judicial.
Esta situación pone de relieve la creciente coordinación entre México y Estados Unidos en materia de justicia y seguridad, y plantea un escenario de mayor escrutinio internacional sobre la gestión pública en Sinaloa.