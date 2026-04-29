Embajador de EE. UU. advierte que no habrá impunidad para funcionarios sinaloenses

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El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, declaró que los actos de corrupción de funcionarios de Sinaloa relacionados con el Cártel del Pacífico serán investigados y procesados bajo la jurisdicción estadounidense. La advertencia se produce tras la acusación federal presentada en Nueva York contra el gobernador Rubén Rocha Moya y varios exfuncionarios estatales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/04/2026 02:53 PM.
En Internacional y editada el 29/04/2026 11:05 PM.