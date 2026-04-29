Noboa acusa a Petro de impulsar incursión de guerrilleros colombianos en Ecuador

El mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, utilizó la red social X para afirmar que fuentes oficiales le informaron de un plan para que guerrilleros colombianos ingresen al territorio ecuatoriano desde la frontera norte, presuntamente bajo la dirección del presidente de Colombia, Gustavo Petro.
El comunicado de Noboa, publicado en la madrugada del día de hoy, señala que "varias fuentes nos han informado de una incursión por la frontera norte de guerrilleros colombianos, impulsada por el Gobierno de Petro" y asegura que el Estado ecuatoriano tomará todas las medidas necesarias para proteger su frontera y a su población.
Estas acusaciones se producen en el contexto de una creciente disputa entre ambos gobiernos, que incluye una guerra comercial iniciada en febrero. A partir del 1 de mayo, Ecuador aplicará aranceles del 100 % a la mayoría de los productos colombianos, medida que busca presionar a Bogotá para que intensifique la vigilancia fronteriza y reduzca el flujo de cocaína y otras actividades ilícitas que, según Quito, alimentan la violencia en el país.
En los últimos meses, autoridades ecuatorianas han reportado un aumento de la presencia de grupos disidentes de las FARC, como el Frente Oliver Sinisterra y los Comandos de la Frontera, en la zona limítrofe. Estos grupos estarían involucrados en narcotráfico, minería ilegal y otras actividades criminales. Noboa ha calificado a dichos grupos como "terroristas" y ha exigido a Petro que se concentre en la gestión interna de Colombia.
El presidente ecuatoriano también recordó que, en marzo, las Fuerzas Armadas de Ecuador, con apoyo de Estados Unidos, bombardearon supuestos campamentos de bandas criminales en la frontera. Uno de los artefactos cayó en un cultivo de coca en territorio colombiano, pero no detonó, lo que elevó temporalmente las tensiones entre ambos países.
En el plano diplomático, la relación se ha visto afectada por la polémica alrededor del exvicepresidente correísta Jorge Glas, quien fue recapturado en un asalto a la Embajada de México en 2024, y por las acusaciones de Noboa de que Petro se habría reunido con José Adolfo Macías Villamar, alias "Fito", líder de la banda criminal ecuatoriana Los Choneros, durante una visita a Manta en 2025. Petro ha negado rotundamente cualquier vínculo con el narcotraficante.
Hasta el momento, el gobierno colombiano no ha respondido oficialmente a las acusaciones de Noboa, y no se han publicado pruebas que corroboren la supuesta planificación de la incursión de guerrilleros. La comunidad internacional observa con cautela la evolución de la disputa, que podría repercutir en la seguridad y el comercio de la región.