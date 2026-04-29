Noboa acusa a Petro de impulsar incursión de guerrilleros colombianos en Ecuador

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El presidente ecuatoriano Daniel Noboa denunció, a través de X, que el gobierno de Gustavo Petro habría organizado el ingreso de guerrilleros colombianos por la frontera norte de Ecuador, en medio de una escalada de tensiones bilaterales y la puesta en marcha de aranceles del 100 % contra productos colombianos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/04/2026 04:29 PM.
En Internacional y editada el 29/04/2026 10:29 PM.