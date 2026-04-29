Orden ejecutiva de Trump convierte a cárteles mexicanos y pandillas latinoamericanas en terroristas

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La orden ejecutiva 14157, firmada por Donald Trump en enero de 2025, designó a ocho organizaciones criminales latinoamericanas como grupos terroristas extranjeros. Desde su publicación, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) registró un aumento del 7 023 % en encuentros con personas incluidas en la lista de vigilancia terrorista, superando en 2026 los casos totales del año fiscal anterior.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/04/2026 10:00 AM.
En Internacional y editada el 29/04/2026 10:31 AM.