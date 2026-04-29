Putin propone a Trump una tregua temporal en Ucrania por el Día de la Victoria

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En una llamada telefónica, el presidente ruso Vladímir Putin solicitó al exmandatario estadounidense Donald Trump un alto al fuego conmemorativo del 9 de mayo, mientras Moscú y Kiev se acusan mutuamente de violar los recesos de Pascua ortodoxa y Zelenski exige una pausa de al menos 30 días.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/04/2026 02:55 PM.
En Internacional y editada el 29/04/2026 10:34 PM.