Putin propone a Trump una tregua temporal en Ucrania por el Día de la Victoria

Putin pidió a Donald Trump una tregua temporal en Ucrania con motivo del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi (9 de mayo), según informó el Kremlin. En la conversación telefónica, el mandatario ruso destacó la importancia de un cese rápido de las hostilidades y recordó el alto al fuego declarado por ambas partes durante la Pascua ortodoxa (11 y 12 de abril), el cual, aunque violado por ambos bandos, no generó avances ni ataques masivos con drones.
Trump elogió el receso pascual y subrayó la necesidad de un pronto cese de las acciones militares en Ucrania, afirmando que un acuerdo de paz está cerca. Sin embargo, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski insiste en una pausa de al menos 30 días, posición que Moscú rechaza, argumentando que mantiene la iniciativa estratégica en el campo de batalla y que los objetivos de la "operación militar especial" se cumplirán de todas formas.
El Kremlin acusó a Kiev de emplear "métodos terroristas" al atacar infraestructuras civiles en territorio ruso, citando recientes ataques con drones contra refinerías y terminales portuarias en los mares Negro y Báltico. Zelenski informó que el tránsito de productos petroleros en los puertos rusos atacados ha caído hasta un 43 %, siendo los más afectados Ust‑Luga (Báltico) y Novorrosíisk (Mar Negro). La refinería de Tuapsé, una de las más importantes del país en el Mar Negro, ha sido golpeada tres veces en las últimas dos semanas, provocando derrames de crudo.
Putin también condenó el ataque sufrido en Washington contra el presidente de EE. UU. y calificó inadmisible cualquier acto violento motivado por razones políticas.