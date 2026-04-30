Trump elimina aranceles al whisky escocés en honor al rey Carlos III

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El presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció la supresión de los aranceles y restricciones al whisky escocés como gesto de cortesía hacia el rey Carlos III tras su visita de Estado a Estados Unidos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/04/2026 03:00 PM.
En Internacional y editada el 02/05/2026 09:46 AM.