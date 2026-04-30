Trump nombra a Nicole Saphier como directora de Salud Pública de EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes la designación de la doctora Nicole Saphier como próxima directora general del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), cargo que tradicionalmente se conoce como el "médico de la nación".
La nominación llega después de que el mandatario retirara dos candidatas previas: la influencer Casey Means y la doctora Janette Nesheiwat, ambas vinculadas al canal Fox News, medio favorito de Trump. Según el propio presidente, la decisión se debió a la oposición del senador republicano de Luisiana, Bill Cassidy, presidente de la Comisión de Salud del Senado, a quien calificó de "sumamente desleal" y que, según Trump, se ha interpuesto en el proceso de confirmación.
Nicole Saphier es radióloga y directora de Imagenología Mamaria en el centro oncológico Memorial Sloan Kettering. Además de su trayectoria clínica, es conocida por sus frecuentes intervenciones como analista en Fox News y Fox Business, donde ha simplificado temas de salud complejos para el público general. Trump elogió a Saphier como "una comunicadora increíble, capaz de hacer que los temas de salud sean más fácilmente comprensibles para todos los estadounidenses".
El cargo de directora del CDC implica liderar la política de salud pública del país, emitir alertas sanitarias, coordinar respuestas a brotes y promover la difusión de información científica basada en evidencia. La nominación de Saphier, sin experiencia previa en gestión de salud pública a nivel federal, genera expectativas y críticas en el Congreso y entre expertos en salud.
El Senado deberá aprobar la designación en una votación plenaria después de que la Comisión de Salud, presidida por Cassidy, revise el expediente de la candidata. De confirmarse, Saphier sería la tercera mujer en ocupar el puesto desde su creación en 1946.