Trump nombra a Nicole Saphier como directora de Salud Pública de EE. UU.

...

El presidente Donald Trump anunció la nominación de la doctora Nicole Saphier, radióloga y analista de Fox News, para encabezar el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), tras retirar a sus dos candidatas anteriores por presuntas desavenencias con senadores republicanos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/04/2026 03:05 PM.
En Internacional y editada el 02/05/2026 09:40 AM.