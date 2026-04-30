American Airlines reanuda vuelos directos a Venezuela tras siete años de suspensión

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La aerolínea estadounidense retoma el servicio comercial directo a Caracas con el vuelo AA3599 operado por Envoy Air, después de la normalización de relaciones diplomáticas entre EE. UU. y Venezuela y la orden del Departamento de Transporte de abrir el espacio aéreo venezolano.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/04/2026 11:48 AM.
En Internacional y editada el 30/04/2026 12:52 PM.