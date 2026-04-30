American Airlines reanuda vuelos directos a Venezuela tras siete años de suspensión

American Airlines será la primera compañía aérea de Estados Unidos en volver a operar vuelos comerciales directos a Venezuela después de una interrupción de siete años, tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington.
El vuelo AA3599, operado por la filial Envoy Air, arribará a la capital venezolana poco después de las 17:20 h y regresará a Florida en la misma tarde. A bordo viaja Jarrod Agen, director del Consejo Nacional de Dominio Energético de EE. UU., quien mantendrá reuniones con autoridades venezolanas y ejecutivos de los sectores de energía y minería, en el marco de los esfuerzos del gobierno de Donald Trump para facilitar la inversión estadounidense en el país.
La aerolínea anunció su intención de restablecer el servicio en enero, coincidiendo con la orden del Departamento de Transporte de abrir el espacio aéreo comercial sobre Venezuela. La decisión se produce después de que, en marzo, ambos países acordaran reanudar sus relaciones diplomáticas, tras la captura de Nicolás Maduro en enero y su posterior traslado a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico.
En 2019, la última aerolínea en volar directamente entre EE. UU. y Venezuela fue American Airlines, cuando la relación bilateral se rompió en febrero por la decisión de Maduro de cortar vínculos con Washington, luego de que el presidente estadounidense apoyara al líder opositor Juan Guaidó. En mayo de ese mismo año, EE. UU. suspendió todos los vuelos comerciales y de carga hacia Venezuela por considerarlos riesgosos, aunque la medida afectó a un número limitado de rutas.