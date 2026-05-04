Juez de Nueva York fija audiencia de revisión en caso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores

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El magistrado Alvin Hellerstein programó una audiencia el 30 de junio para evaluar la producción de pruebas y ordenó acelerar el proceso, tras rechazar la solicitud de cancelación del caso contra el expresidente venezolano y su esposa.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/05/2026 03:15 PM.
En Internacional y editada el 05/05/2026 11:59 AM.