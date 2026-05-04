Juez de Nueva York fija audiencia de revisión en caso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores

Un juez federal de Nueva York, el magistrado Alvin Hellerstein, citó para el próximo 30 de junio una audiencia de revisión del proceso judicial abierto contra el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores. La audiencia tiene como objetivo evaluar el avance en la producción y entrega de pruebas de cara a un eventual juicio.
En una notificación registrada hoy en los archivos electrónicos del tribunal, el juez desechó las mociones de la defensa que pedían la cancelación del proceso, una vez resuelto el problema de pago de honorarios de los defensores. La decisión se tomó “without prejudice”, lo que permite a la defensa volver a presentar la solicitud en el futuro si lo considera pertinente.
De común acuerdo, ambas partes presentaron una propuesta para excluir la aplicación de las reglas de juicio rápido, argumentando la complejidad y la cantidad de evidencia que debe ser analizada. El magistrado autorizó la propuesta, pero exigió que el procedimiento avance con celeridad.
La audiencia de revisión, inicialmente prevista para el 20 de junio al mediodía, se trasladó al 30 de junio y también servirá para examinar otras mociones o asuntos pendientes que puedan surgir en las próximas semanas.
Mientras tanto, tanto Maduro como Cilia Flores permanecen en prisión preventiva en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York.