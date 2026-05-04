Cierre definitivo de Spirit Airlines deja más de 15 mil desempleados

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Spirit Airlines cesó sus operaciones el 2 de mayo, tras 34 años de actividad, y dejó sin empleo a aproximadamente 15,000 trabajadores. La quiebra se debió a una crisis financiera provocada por el alza del precio del petróleo y a la falta de un rescate estatal.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/05/2026 01:56 PM.
En Internacional y editada el 04/05/2026 04:29 PM.