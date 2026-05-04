Irán dispara misiles de advertencia contra buques estadounidenses en el estrecho de Ormuz

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La Marina iraní lanzó misiles y drones como respuesta a la presencia de destructores estadounidenses que, bajo el “Proyecto Libertad”, intentan reabrir el estrecho de Ormuz. El incidente eleva la tensión en una zona clave para el comercio de hidrocarburos y repercute en los precios del petróleo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/05/2026 12:15 PM.
En Internacional y editada el 04/05/2026 04:26 PM.