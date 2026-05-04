Rusia declara tregua unilateral del 8‑9 de mayo y advierte ataque con misiles a Kiev

Rusia proclamó una tregua unilateral para los días 8 y 9 de mayo, fechas en que ambos países recuerdan el fin de la Segunda Guerra Mundial, y advirtió que, de no cumplirse, sus fuerzas armadas ejecutarán un ataque masivo con misiles contra el centro de Kiev.
El anuncio, realizado por el Ministerio de Defensa ruso, coincide con la celebración del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi, que Moscú conmemora con un desfile en la Plaza Roja. El Kremlin señaló que no desplegará material militar durante los actos, pero mantendrá la amenaza ante cualquier intento de “perturbar” la celebración.
La iniciativa de la tregua fue propuesta por el presidente Vladimir Putin en una conversación telefónica de la semana pasada con el presidente estadounidense Donald Trump. Ucrania, por su parte, solicitó mayores detalles y reiteró su petición de una pausa más prolongada que favorezca las estancadas negociaciones de paz.
Hasta 2023, Ucrania también celebraba el 9 de mayo, pero trasladó la conmemoración al 8 de mayo, alineándose con la mayoría de los países occidentales. La postura rusa de ofrecer una tregua de apenas dos días contrasta con la demanda ucraniana de un alto el fuego más amplio que permita avanzar en la solución del conflicto.
En caso de que Kiev “intente implementar sus planes criminales para perturbar la celebración”, según el comunicado ruso, las fuerzas armadas lanzarán una represalia con misiles contra la capital ucraniana.