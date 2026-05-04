Rusia declara tregua unilateral del 8‑9 de mayo y advierte ataque con misiles a Kiev

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Moscú anunció una tregua de dos días para conmemorar el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero advirtió que, de no respetarse, lanzará un ataque masivo con misiles contra la capital ucraniana. La propuesta surgió tras una conversación entre Vladimir Putin y Donald Trump, mientras Ucrania pide una pausa más extensa para avanzar en las negociaciones de paz.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/05/2026 12:21 PM.
En Internacional y editada el 04/05/2026 12:43 PM.