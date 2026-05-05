EE. UU. ataca embarcación vinculada al narcotráfico en el Caribe

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Fuerzas armadas estadounidenses realizaron un ataque letal contra una lancha sospechosa de transportar droga en el Caribe, dejando dos fallecidos y generando críticas de la CIDH por presuntas violaciones al derecho internacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/05/2026 10:05 AM.
En Internacional y editada el 05/05/2026 10:29 AM.