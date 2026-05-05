OMS descarta contagio a bordo y señala origen terrestre del brote de hantavirus en crucero

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera más probable que los pasajeros infectados con hantavirus hayan contraído la enfermedad fuera del crucero, durante escalas en islas africanas con alta presencia de roedores, y no a bordo del barco que lleva 147 personas frente a la costa de Cabo Verde.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/05/2026 08:50 AM.
En Internacional y editada el 05/05/2026 09:55 AM.