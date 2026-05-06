China respalda a México en la defensa de su soberanía e independencia política

...

La embajada de China en México reafirma su apoyo total a la soberanía mexicana, instando a mantener una postura firme contra cualquier injerencia externa, en el marco de la conmemoración de la Batalla de Puebla.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/05/2026 08:33 AM.
En Internacional y editada el 06/05/2026 01:20 PM.