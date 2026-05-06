En un comunicado oficial, la embajada de la República Popular China en México manifestó su respaldo total a la defensa de la soberanía e independencia política de México, subrayando la necesidad de una postura firme ante cualquier intento de injerencia externa.
El mensaje diplomático, emitido el día de ayer, declara que "China apoya firmemente a México para que defienda la independencia y la autonomía" y exhorta al gobierno mexicano a mantener una posición inquebrantable frente a presiones externas. Esta declaración se produce en el contexto de la conmemoración del 5 de mayo, fecha en que se recuerda la histórica Batalla de Puebla, símbolo de la resistencia mexicana contra la intervención extranjera.
Según la representación china, el respeto a la soberanía es un principio innegociable y su respaldo busca consolidar una relación bilateral basada en la cooperación mutua sin condicionamientos políticos. "Nuestro apoyo se enmarca en la defensa de los principios de no intervención y respeto a la autodeterminación de los pueblos", señaló el comunicado.
El gobierno de México, por su parte, ha reiterado en diversas declaraciones la importancia de proteger la soberanía nacional y ha llamado a la comunidad internacional a respetar la autonomía del país. La declaración china refuerza estos mensajes y se alinea con la política exterior mexicana de buscar alianzas estratégicas que fortalezcan su posición en el escenario global.
Analistas internacionales consideran que este gesto de China podría traducirse en una mayor colaboración en áreas como comercio, tecnología y energía, siempre bajo el marco del respeto mutuo y la no injerencia. Sin embargo, también advierten que la relación bilateral deberá manejarse con cautela para evitar dependencias que comprometan la autonomía de México.
En conclusión, el respaldo de China a México en la defensa de su soberanía refuerza los lazos diplomáticos entre ambos países y subraya la importancia de la cooperación basada en principios de respeto y no intervención.