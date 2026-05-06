EE.UU. inmoviliza petrolero iraní en el Golfo de Omán en medio del bloqueo naval

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Fuerzas estadounidenses detuvieron un buque tanque iraní tras disparar ráfagas desde un F‑18 del portaviones USS Abraham Lincoln, como parte de la presión sobre Irán y del bloqueo que ha obligado a 52 buques a regresar a puerto.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/05/2026 04:16 PM.
En Internacional y editada el 07/05/2026 08:37 AM.