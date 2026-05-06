EE.UU. inmoviliza petrolero iraní en el Golfo de Omán en medio del bloqueo naval

El Ejército de los Estados Unidos informó que, el día de hoy, inmovilizó un petrolero de bandera iraní en el Golfo de Omán después de que la tripulación no acatara reiteradas advertencias. Las fuerzas estadounidenses dispararon varias ráfagas desde el cañón de un caza F‑18 que operaba a bordo del portaviones USS Abraham Lincoln, desplegado en la región desde enero de 2026 como parte de la campaña de presión previa al inicio de la guerra prevista para el 28 de febrero.
El incidente se enmarca dentro de una serie de intercepciones contra buques que se dirigen a puertos iraníes o proceden de ellos. Washington mantiene también en la zona al portaviones USS George H.W. Bush y ha ordenado a 52 buques comerciales que den la vuelta o regresen a puerto, reforzando el bloqueo naval impuesto a la República Islámica.
El presidente Donald Trump reiteró que, de aceptarse un acuerdo con Teherán, pondrá fin a la guerra y al bloqueo. Sin embargo, advirtió que, de no cumplirse las condiciones acordadas, Estados Unidos intensificará sus operaciones militares contra Irán.