Corte de Texas avala ley SB4 que permite a policías detener y expulsar migrantes

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El Tribunal de Texas confirmó la vigencia de la ley SB4, aprobada en 2023, que otorga a la policía estatal el poder de arrestar, retener y ordenar la expulsión inmediata de personas sospechosas de entrar irregularmente al país. La decisión se basó en que las organizaciones defensoras de derechos migratorios no tenían legitimación procesal para impugnarla, pese a sus denuncias de discriminación y violaciones de derechos humanos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/05/2026 08:35 AM.
En Internacional y editada el 06/05/2026 01:56 PM.