Trump advierte que EE.UU. intervendrá contra el narco si México no actúa

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que, de no ser México quien combata el tráfico terrestre de drogas, Washington tomará la iniciativa, aludiendo a los bombardeos contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/05/2026 12:55 PM.
En Internacional y editada el 06/05/2026 01:23 PM.