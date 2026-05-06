Trump advierte que EE.UU. intervendrá contra el narco si México no actúa

En un acto conmemorativo del Día de las Madres, el presidente Donald Trump anunció que, si el gobierno mexicano encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum no asume la responsabilidad de atacar el narcotráfico por vía terrestre, Estados Unidos lo hará.
Trump sostuvo que la estrategia estadounidense ya ha reducido en un 97 % el tráfico de drogas por rutas marítimas, tras una serie de bombardeos contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico oriental que, según él, dejaron más de 190 muertos desde mediados de 2025. "Ahora hemos comenzado la fase terrestre, que es mucho más sencilla", afirmó el mandatario desde la Casa Blanca, rodeado de madres militares.
El presidente advirtió que, pese a las quejas de representantes mexicanos y de otros países, "si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros". La declaración se produce en el marco de la "Estrategia Antiterrorismo de Estados Unidos 2026", publicada el mismo día, la cual advierte que EE.UU. está preparado para emprender acciones unilaterales contra cárteles de narcotráfico en América, especialmente contra gobiernos que considere cómplices.
México ha rechazado reiteradamente las operaciones unilaterales estadounidenses, exigiendo el respeto a los protocolos bilaterales de coordinación marítima. La situación está en desarrollo y se esperan reacciones tanto del gobierno mexicano como de la comunidad internacional.