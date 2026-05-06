Donald Trump rinde homenaje a Ted Turner, pionero de la televisión 24 horas

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El expresidente de EE. UU. elogió al fallecido fundador de CNN, calificándolo como uno de los más grandes de la historia televisiva, y criticó la dirección actual de la cadena.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/05/2026 10:27 AM.
En Internacional y editada el 06/05/2026 01:47 PM.