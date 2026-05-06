Donald Trump rinde homenaje a Ted Turner, pionero de la televisión 24 horas

El exmandatario estadounidense, Donald Trump, reaccionó a la muerte de Ted Turner —fundador de CNN y creador del formato de noticias 24 horas— a través de una publicación en la que lo describió como "uno de los más grandes de la historia de la televisión". En su mensaje, el político también recordó la venta de la cadena y expresó su descontento con el rumbo que ha tomado la empresa desde entonces.
Trump subrayó la amistad que mantuvo con el empresario y resaltó que Turner siempre estuvo dispuesto "a luchar por una buena causa". La publicación incluyó una foto del fallecido y el siguiente comentario: "Un visionario que cambió la forma en que el mundo recibe la información".
La cadena CNN se convirtió en un referente internacional, cubriendo conflictos bélicos, elecciones presidenciales y catástrofes naturales, consolidando el concepto de información en tiempo real a escala mundial. Turner describió este logro como "el mayor de su vida".