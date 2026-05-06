Uruguay declara alerta roja y ordena evacuación de personas sin hogar por intenso frío

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El Gobierno uruguayo activó una alerta pública de nivel rojo y decretó la evacuación obligatoria de personas en situación de calle a partir del jueves, ante la llegada de un frente frío y la formación de un ciclón extratropical. La medida, anunciada por el secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez, busca proteger a la población vulnerable de temperaturas bajo cero, fuertes vientos y precipitaciones severas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/05/2026 12:55 PM.
En Internacional y editada el 06/05/2026 01:27 PM.