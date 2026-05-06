Uruguay declara alerta roja y ordena evacuación de personas sin hogar por intenso frío

El Gobierno de Uruguay decretó una alerta pública de nivel rojo y ordenó la evacuación obligatoria de personas sin hogar a partir de este jueves, como respuesta a un pronóstico meteorológico que anticipa temperaturas bajo cero, tormentas intensas, vientos de gran fuerza y la posible caída de granizo.
El anuncio lo realizó el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, durante una conferencia de prensa, señalando que el operativo se aplicará a nivel nacional y seguirá el esquema utilizado en 2025, cuando se activó una medida similar. Se habilitaron centros de evacuación en Montevideo y en localidades aledañas, con la intención de ampliar la capacidad en los próximos días.
La Policía Nacional, en coordinación con equipos del Ministerio de Desarrollo Social, será la encargada de ejecutar los traslados. Según el Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET), el frente frío ingresó la noche del miércoles 6 de mayo y se mantendrá hasta la madrugada del viernes 8, generando tormentas fuertes, lluvias abundantes, actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían superar los 80 km/h.
Adicionalmente, se prevé la formación de un ciclón extratropical en el Atlántico que intensificará los vientos entre el viernes 8 y el domingo 10 de mayo, provocando un descenso marcado de las temperaturas y sensaciones térmicas extremadamente bajas en todo el territorio.
El antecedente más cercano data del 23 de junio de 2025, cuando Uruguay también activó la alerta roja y trasladó a personas sin hogar a refugios, incluso mediante intervención judicial en casos de resistencia. La medida actual persigue prevenir riesgos sanitarios y proteger la vida de los sectores más vulnerables ante condiciones climáticas extremas.