FBI desmantela red de tráfico de metanfetaminas vinculada a México en Kansas City

...

El FBI, en coordinación con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, desarticuló una organización de narcotráfico que operaba en Kansas City, vinculada a cárteles mexicanos. Se incautaron más de 70 kg de metanfetaminas, $35 mil en efectivo y tres armas, y siete acusados recibieron sentencias federales, algunas de hasta 25 años de prisión.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/05/2026 11:29 AM.
En Internacional y editada el 07/05/2026 09:29 PM.