FBI desmantela red de tráfico de metanfetaminas vinculada a México en Kansas City

El director del Buró Federal de Investigación (FBI), Kash Patel, anunció en la red social X que una unidad del Departamento de Seguridad Nacional (HSTF) había desmantelado una red de tráfico de metanfetaminas con vínculos a México. La operación, liderada por la Oficina del FBI en Kansas City y apoyada por autoridades locales y federales, culminó con la detención y sentencia de siete individuos.
Según la nota informativa del medio local KCTV5, los acusados fueron condenados a prisión federal; tres de ellos recibieron penas de 25 años. Durante la investigación se identificaron varios escondites, dos de los cuales albergaban laboratorios activos de producción de metanfetaminas.
Las autoridades incautaron más de 70 kilogramos de metanfetaminas, aproximadamente 35 mil dólares en efectivo y tres armas de fuego. El agente especial supervisor Joe Michael, del Escuadrón del FBI en Kansas, señaló que la mayor amenaza en la zona es la delincuencia violenta y la distribución de drogas, actividades influenciadas por cárteles y bandas extranjeras.
Kansas se ha convertido en un punto estratégico para el narcotráfico por su ubicación geográfica, que conecta el sur de Texas con la costa oeste, desde California hasta Phoenix. El Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, creado durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, continúa desarticulando organizaciones criminales a nivel nacional.
El caso evidencia la estrecha colaboración entre agencias federales y locales para combatir el flujo de drogas y la violencia asociada, reforzando el compromiso de las autoridades estadounidenses en la lucha contra el crimen transnacional.