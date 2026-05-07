Fiscal interino de EE.UU advierte sobre nuevas acusaciones a funcionarios mexicanos

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Todd Wallace Blanche, fiscal general interino de los Estados Unidos, declaró que el Departamento de Justicia intensificará la lucha contra la corrupción en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y que podrían presentarse más acusaciones contra autoridades mexicanas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/05/2026 08:43 AM.
En Internacional y editada el 08/05/2026 08:27 AM.