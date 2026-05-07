Fiscal interino de EE.UU advierte sobre nuevas acusaciones a funcionarios mexicanos

El fiscal general interino de los Estados Unidos, Todd Wallace Blanche, informó que el Departamento de Justicia (DOJ) ha centrado sus esfuerzos en erradicar la corrupción dentro del gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. En una entrevista concedida el 6 de mayo al medio estadounidense News Nation, Blanche advirtió que podrían surgir nuevas acusaciones contra funcionarios mexicanos, sin que ello detenga la ofensiva contra el crimen organizado y los cárteles.
Blanche subrayó que la administración de Donald Trump adoptó un enfoque integral para enfrentar la actividad delictiva en México y que esa línea de acción se mantiene vigente. "Simplemente tenemos que seguir adelante", afirmó, enfatizando que la lucha contra el narcotráfico, el tráfico de personas y otras actividades ilícitas que afectan a EE.UU. continuará sin descanso.
El fiscal recordó que, el 29 de abril, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto a varios funcionarios y ex servidores públicos, fueron acusados de mantener vínculos con el Cártel de Sinaloa. Este caso, según Blanche, evidencia la necesidad de una cooperación estrecha entre autoridades de ambos países para desarticular redes criminales.
Blanche confirmó que diversas instancias gubernamentales, tanto en México como en Estados Unidos, están trabajando de manera coordinada para combatir el narcotráfico y otras problemáticas transnacionales que impactan la seguridad de ambos pueblos.