Juez de Nueva York publica nota inédita supuestamente escrita por Epstein antes de su suicidio

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Un juez federal reveló una supuesta carta de suicidio del magnate acusado de tráfico sexual, encontrada por su excompañero de celda Nicholas Tartaglione en una novela gráfica. La autenticidad del documento sigue sin confirmarse.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/05/2026 08:56 AM.
En Internacional y editada el 07/05/2026 09:38 PM.