Juez de Nueva York publica nota inédita supuestamente escrita por Epstein antes de su suicidio

Un juez federal de los Estados Unidos, el magistrado Kenneth Karas del Distrito Sur de Nueva York, hizo pública este miércoles 6 de mayo una supuesta nota de suicidio atribuida a Jeffrey Epstein, el controvertido financiero acusado de tráfico sexual de menores. El documento, que ahora forma parte del expediente judicial, habría sido hallado por Nicholas Tartaglione, excompañero de celda del magnate, dentro de una novela gráfica que se encontraba en la celda del preso.
La nota comienza con la frase: “Me investigaron durante meses, ¡¡¡NO ENCONTRARON NADA!!!”. Según los registros del tribunal, Tartaglione declaró haber descubierto la hoja amarilla en julio de 2019, tras el episodio en que Epstein fue encontrado inconsciente con una tira de tela alrededor del cuello. El magnate sobrevivió a ese incidente, pero dos semanas después fue hallado muerto en su celda del Centro Correccional Metropolitano del Bajo Manhattan, a los 66 años.
El documento, cuya veracidad no ha sido corroborada por autoridades estadounidenses, fue puesto a disposición del público después de que The New York Times solicitara al tribunal su divulgación. La supuesta carta no apareció entre los millones de páginas y carpetas que el Departamento de Justicia publicó entre diciembre y enero.
Según el relato de Tartaglione, recogido por el periódico neoyorquino en varias entrevistas, la nota estaba escrita en una hoja amarilla arrancada de un bloc y fue encontrada dentro de un libro en la celda. Tartaglione asegura que entregó el escrito a su defensa, argumentando que podría ser relevante para las acusaciones contra Epstein, quien inicialmente alegó haber sido agredido por su compañero.
El texto quedó sellado por el juez Karas en el marco del proceso penal, lo que, según los críticos, pudo haber limitado el acceso de los investigadores a una posible pista sobre la muerte del magnate. Tartaglione, condenado en 2023 a cadena perpetua por un asesinato cuádruple y actualmente apelando su sentencia, ha negado durante años haber agredido a Epstein.
La revelación de la nota se produce en medio de una serie de interrogatorios a figuras vinculadas a Epstein, entre ellas el secretario de Comercio Howard Lutnick, la exfiscal general Pam Bondi y los multimillonarios Leon Black y Bill Gates, quienes deberán comparecer ante el Congreso en los próximos días.