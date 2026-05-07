Marco Rubio se reúne con el Papa Francisco para aliviar tensiones tras críticas de Trump

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El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, sostuvo una reunión con el pontífice en el Vaticano para reforzar la relación bilateral y contrarrestar los ataques verbales del presidente Donald Trump. En el encuentro se abordaron temas de paz, ayuda humanitaria en Cuba y la cooperación en Medio Oriente.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/05/2026 09:19 AM.
En Internacional y editada el 07/05/2026 10:09 AM.