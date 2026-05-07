EE.UU. impone nuevas sanciones a entidades económicas clave de Cuba

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El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció sanciones contra la empresa mixta vinculada a Sherritt y contra el conglomerado militar GAESA, bajo un decreto del presidente Donald Trump que amplía el alcance del embargo contra la isla.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/05/2026 11:28 AM.
En Internacional y editada el 08/05/2026 08:33 AM.